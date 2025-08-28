Curso gratuito de dibujo y pintura fortalece cultura en Santa Lucía

-

Taller de dibujo y pintura en Santa Lucía Cotzumalguapa ofrece formación artística gratuita y exposición final de obras.

LEE TAMBIÉN: Chiquimula será sede de la Feria Nacional de Empleo

La Academia Municipal de Dibujo y Pintura de Santa Lucía Cotzumalguapa mantiene abierta la convocatoria para que adolescentes interesados en el arte puedan formar parte del taller que se imparte en el salón Polideportivo.

La iniciativa busca fomentar la creatividad y el desarrollo artístico de la comunidad, ofreciendo un espacio para aprender y expresarse. Las inscripciones pueden realizarse en la Casa de la Cultura, sin costo.





Los interesados pueden inscribirse en la Casa de la Cultura. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

El curso se desarrollará hasta finales de septiembre, brindando a los participantes varias semanas de formación intensiva. Las clases se imparten de martes a jueves, de 2:00 a de la tarde, ofreciendo un espacio cómodo y accesible para todos los interesados.

Durante el taller, los participantes aprenderán los conceptos básicos de la teoría del color, incluyendo matices, mezclas, tonalidad, composición y crítica de arte.

La metodología busca que cada alumno pueda desarrollar sus habilidades de manera progresiva, aplicando lo aprendido en ejercicios prácticos que estimulen su creatividad y percepción artística.

“El espacio está dirigido a estudiantes a partir de 12 años, quienes trabajarán organizados en tres niveles de aprendizaje, según sus habilidades y conocimientos previos.” Eddy Payés, Profesor de arte



Cada nivel permitirá a los alumnos avanzar de manera gradual, dominando técnicas y estilos que les permitan expresar su visión personal del arte.

Como cierre, los alumnos tendrán la oportunidad de exponer sus creaciones en una galería, en la que se presentarán todas las obras realizadas durante el proceso de aprendizaje.





Cada detalle es importante en este arte. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Esta actividad no solo busca reconocer el esfuerzo de los participantes, sino también acercar a la comunidad al arte, promoviendo un espacio de apreciación y valoración cultural.