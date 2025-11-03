Cursos vacacionales deportivos para niños: fechas, costos y horarios

Con el inicio de las vacaciones escolares, las federaciones deportivas abren inscripciones para diversos cursos deportivos dirigidos a niños y jóvenes. Disciplinas como Tiro con Arco, Esgrima y Atletismo ofrecen programas con costos accesibles que inician este mes.
El inicio de los cursos vacacionales en noviembre coincide con el fin del ciclo escolar anual en Guatemala. Muchos centros educativos cierran su periodo de clases a partir de la segunda semana de octubre, dando luz verde a la temporada de descanso y actividades para niños y jóvenes.
Las actividades deportivas son impulsadas por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y las federaciones deportivas. Estos cursos buscan fomentar el talento atlético en la niñez y juventud guatemalteca.
Además de las federaciones, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) ofrece opciones recreativas. A través de centros como el Campo Marte y el Parque Erick Barrondo, la entidad promueve cursos y actividades ideales para todos.
Estos son algunos cursos a los que te puedes inscribir en esta época del año.
Tiro con arco
- Fechas: del 3 al 27 de noviembre
- Edades: de 8 a 17 años
- Horario: de 11:00 a 12:30
- Costo: Q350
- Lugar: Polígono de tiro Víctor Manuel Castellanos
- Información: 3905-2964
Esgrima
- Fechas: del 3 al 27 de noviembre
- Edades: de 7 a 11 años y de 11 años en adelante
- Horario: de 10:00 a 11:15 y de 11:15 a 12:30
- Costo: Q125
- Lugar: Federación de Esgrima, zona 5
- Información: 2331-2680
Atletismo
- Fechas: del 3 de noviembre al 5 de diciembre
- Edades: de 8 a 15 años
- Horario: de 8:00 a 10:00
- Costo: Q75
Otras federaciones con cursos activos
Algunas disciplinas iniciaron sus cursos con anterioridad y los finalizarán en diciembre. Para más información, se puede contactar a:
- Bádminton: 5531-7990
- Karate Do: 2331-2355 / 2331-2377
- Natación: 2334-1075 / 2296-5044
- Luchas: 2362-7839
Centros deportivos
Estos son algunos de los parques y centros deportivos administrados por el Ministerio de Cultura y Deportes que también ofrecen actividades recreativas y deportivas durante las vacaciones:
- Parque de la Paz Carlos "El Pescadito" Ruiz: 2253-0531
- Campo Marte: 2355-3838
- Centro Deportivo Campos del Roosevelt: cdroosevelt@mcd.gob.gt
- Centro Deportivo Gerona: cdgerona@mcd.gob.gt
- Parque Erick Bernabé Barrondo: 2474-6608
Estos espacios ofrecen diversas actividades durante la semana, por lo que se recomienda estar atento a las redes sociales del MCD para conocer los horarios actualizados y las nuevas opciones de cursos vacacionales para niños y adolescentes.