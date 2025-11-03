Cursos vacacionales deportivos para niños: fechas, costos y horarios

-

Con el inicio de las vacaciones escolares, las federaciones deportivas abren inscripciones para diversos cursos deportivos dirigidos a niños y jóvenes. Disciplinas como Tiro con Arco, Esgrima y Atletismo ofrecen programas con costos accesibles que inician este mes.

El inicio de los cursos vacacionales en noviembre coincide con el fin del ciclo escolar anual en Guatemala. Muchos centros educativos cierran su periodo de clases a partir de la segunda semana de octubre, dando luz verde a la temporada de descanso y actividades para niños y jóvenes.

Las actividades deportivas son impulsadas por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y las federaciones deportivas. Estos cursos buscan fomentar el talento atlético en la niñez y juventud guatemalteca.

El atletismo es una buena opción para los cursos de vacaciones. (Foto: archivo)

Además de las federaciones, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) ofrece opciones recreativas. A través de centros como el Campo Marte y el Parque Erick Barrondo, la entidad promueve cursos y actividades ideales para todos.

Estos son algunos cursos a los que te puedes inscribir en esta época del año.

Algunos de los cursos terminarán hasta diciembre. (Foto: archivo)

Tiro con arco

Fechas: del 3 al 27 de noviembre

del 3 al 27 de noviembre Edades: de 8 a 17 años

de 8 a 17 años Horario: de 11:00 a 12:30

de 11:00 a 12:30 Costo: Q350

Q350 Lugar: Polígono de tiro Víctor Manuel Castellanos

Polígono de tiro Víctor Manuel Castellanos Información: 3905-2964

Esgrima

Fechas: del 3 al 27 de noviembre

del 3 al 27 de noviembre Edades: de 7 a 11 años y de 11 años en adelante

de 7 a 11 años y de 11 años en adelante Horario: de 10:00 a 11:15 y de 11:15 a 12:30

de 10:00 a 11:15 y de 11:15 a 12:30 Costo: Q125

Q125 Lugar: Federación de Esgrima, zona 5

Federación de Esgrima, zona 5 Información: 2331-2680

Cada curso de vacaciones representa una nueva oportunidad para los jóvenes. (Foto: archivo)

Atletismo

Fechas: del 3 de noviembre al 5 de diciembre

del 3 de noviembre al 5 de diciembre Edades: de 8 a 15 años

de 8 a 15 años Horario: de 8:00 a 10:00

de 8:00 a 10:00 Costo: Q75

Otras federaciones con cursos activos

Algunas disciplinas iniciaron sus cursos con anterioridad y los finalizarán en diciembre. Para más información, se puede contactar a:

Bádminton: 5531-7990

5531-7990 Karate Do: 2331-2355 / 2331-2377

2331-2355 / 2331-2377 Natación: 2334-1075 / 2296-5044

2334-1075 / 2296-5044 Luchas: 2362-7839

Los cursos de vacaciones brindan la oportunidad a los jóvenes de aprender nuevas habilidades. (Foto: archivo)

Centros deportivos

Estos son algunos de los parques y centros deportivos administrados por el Ministerio de Cultura y Deportes que también ofrecen actividades recreativas y deportivas durante las vacaciones:

Parque de la Paz Carlos "El Pescadito" Ruiz: 2253-0531

Campo Marte: 2355-3838

Centro Deportivo Campos del Roosevelt: cdroosevelt@mcd.gob.gt

Centro Deportivo Gerona: cdgerona@mcd.gob.gt

Parque Erick Bernabé Barrondo: 2474-6608

Estos espacios ofrecen diversas actividades durante la semana, por lo que se recomienda estar atento a las redes sociales del MCD para conocer los horarios actualizados y las nuevas opciones de cursos vacacionales para niños y adolescentes.