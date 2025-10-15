Cyndi Lauper y Paulina Rubio unen sus voces en un cortometraje

-

Lucky, Lucky Yume marca una nueva etapa creativa para ambas artistas.

Cyndi Lauper y Paulina Rubio unen su talento en un nuevo proyecto que saldrá a la luz este 15 de octubre, durante el Festival Internacional de Cine de Morelia.

El cortometraje será presentado en el Festival Internacional de Cine de Morelia. (Foto: X)

La directora de cine Selma Cervantes, junto con Rubio y Lauper, la superestrella de los 80 conocida por temas como Girls just want to have fun y True colors, lanzarán su primer cortometraje.

Titulado Lucky, lucky Yume, con una duración de un poco más de nueve minutos, sigue a una madre soltera (Mayra Batalla) que es cuestionada por su pequeña hija (Michelle Martínez Hernández) sobre por qué viven en la pobreza.

Paulina Rubio aporta su energía y estilo al proyecto de Lauper y Cervantes. (Foto: X)

"Las limitaciones que tiene esta madre soltera no limitan que la niña conozca el afecto y el amor; es como cuando tus papás te esconden los desafíos que tuvieron; creces y te das cuenta de lo que hicieron por ti", comenta Cervantes.

La integración de Paulina se dio a través de una llamada, donde Cyndi le solicitó a Selma incluir a la artista, aceptando de inmediato.