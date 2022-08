Cynthia Rodríguez aclara los fuertes rumores sobre su posible embarazo

¿Está embarazada? Cynthia Rodríguez finalmente aclara los fuertes rumores.

Tras disfrutar de unas románticas vacaciones junto a su ahora esposo Carlos Rivera, la conductora de Venga la Alegría Cynthia Rodríguez reapareció en el programa para aclarar lo que se ha dicho de ambos en las últimas semanas.

Y es que la exintegrante de "La Academia" confirmó oficialmente su boda con el intérprete de "Me muero", luego de difundirse una serie de imágenes donde se veía a ambos recibiendo la bendición del Papa Francisco.

Cynthia Rodríguez confirmó que se casó con Carlos Rivera. (Foto: Estilo DF)

Horacio Villalobos fue directo con la conductora y le preguntó si se había casado. Ante esto, ella respondió con un directo "sí".

"Sí. Ustedes saben que somos muy discretos. Siempre hemos manejado nuestra parte personal mucho más privada, pero yo tenía que venir a contarlo aquí en mi casa, en Venga la Alegría", expresó Cynthia.

¡@cynthiaoficial está de regreso en #VLA! #RectaFinalQuieroBailar pic.twitter.com/EQIV7ElDLX — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 11, 2022

¿Será mamá?

Ante la fuerte ola de rumores sobre un posible embarazo, la conductora mexicana respondió muy sincera frente a cámaras.

“Hay cosas que se tienen que compartir y no, no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón al público que yo sé que nos ama, que me quiere tanto”, afirmó.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores y recalcar que si ven algún cambio físico en su cuerpo, es una situación normal debido al descanso que disfrutó en los últimos meses.

“Se emocionan cuando me ven un poquito abultada y yo les digo: ‘es panza normal’', son tacos al pastor, fue mucha vacación”, dijo entre risas.

Se va de "Venga la alegría"

Por último, Cynthia también aclaró lo que se dice de su salida del programa al que pertenece.

"Les voy a contar, vengo justo como lo sabe gran parte del público que me ha escrito mucho. Vengo a despedirme de Venga La Alegría pero no vengo a despedirme de TV Azteca".

Finalizó contó que por ahora no tiene ningún proyecto en alguna otra empresa, y de querer estar en algún matutino, volvería a "su casa".

Mira el video completo