Daddy Yankee lanza álbum cristiano para sorpresa de fans

Daddy Yankee lanzó su nuevo disco de estudio, titulado "Lamento en baile", bajo el sello DY Records.
El cantantautor y productor presenta su amor por Jesús en esta entrega y la historia de su conversión.
Este es su primer álbum en tres años y su sencillo "El Toque", abre esta presentación con video musical grabado en Corea del Sur.
"Con Lamento en baile quise mostrar que incluso en los momentos más difíciles de la vida, la música tiene el poder de sanar, inspirar y celebrar. Cada tema cuenta una historia desde mi corazón, y no puedo esperar a que mis fans bailen y sientan este viaje conmigo", explicó.
"Quién es Dios", "Tan invitao'," "Gloria," "Toy hermoso," "LEB" y "Jezabel y Judas" son algunos de los temas. Esta última canción fue hecha en colaboración con Sergio George.
"Sonríele," fue el primer tema lanzado el 10 de julio desde Bushwick, Nueva York.
"Este álbum es para ustedes. Aquí les dejo el cover y el tracklist. Cada canción tiene un significado especial. Quiero saber cuál escuchan primero".