Daddy Yankee recupera el uso de su nombre artístico

- Un nuevo acuerdo legal le devuelve a Daddy Yankee la autoría total de su identidad artística. ENTÉRATE: Daddy Yankee demanda a su exesposa por sabotaje El cantante puertorriqueño ha recuperado la autoría de sus marcas profesionales, luego de llegar a un acuerdo con su exesposa Mireddys González. El cantante puertorriqueño logró un acuerdo legal definitivo con su exesposa Mireddys González. (Foto: X) Daddy Yankee ha recuperado el derecho total de utilizar su nombre artístico junto con sus siglas DY, las cuales tuvo que utilizar en la industria musical mientras se resolvía el caso. La moción conjunta fue presentada ante la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal Federal de Hato Rey en San Juan, Puerto Rico. LEE: Juicio de Daddy Yankee y Mireddys se hace viral Con este acuerdo, el puertorriqueño protege su nombre, imagen y trayectoria artística. (Foto: X) En ella, los abogados informaron que "ambas partes han llegado a un acuerdo total y definitivo sobre todas las reclamaciones presentadas en esta acción". Como parte del convenio, Yankee solicitó una orden judicial para proteger su identidad profesional, por lo que González no podrá interferir en el uso de las marcas ni podrá registrar nombres similares.