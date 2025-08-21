Versión Impresa
Dagny Nahomi, orgullo de Patzún, se corona campeona nacional

  • Con información de Carlos Sotz/Colaborador
21 de agosto de 2025, 11:00
Representará al país en un evento de karate en Asunción, Paraguay, del 25 al 31 de agosto. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

La joven atleta Dagny Nahomi Coy Ajú, originaria de Patzún, Chimaltenango, hizo historia al consagrarse como campeona nacional de karate en el Campeonato Nacional Asunción 2025

La competencia se disputó el 19 de julio y reunió a 702 karatecas de 15 departamentos en 6 áreas.

Este campeonato sirve de plataforma y escenario para que los nuevos talentos de karate guatemalteco muestren sus condiciones en búsqueda de integrar los diferentes procesos de selecciones.

Ha recibido el apoyo de su familia y comunidad, lo que la motiva a seguir mejorando día con día. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)
Con este triunfo, Coy Ajú ha logrado su pase para representar a Guatemala en el XXXIV Campeonato Panamericano Juvenil y Cadetes U14 y U12, 2025, que se llevará a cabo en Asunción, Paraguay, del 25 al 31 de agosto.

Dicho evento reunirá a los mejores talentos juveniles del continente, y la atleta chimalteca demostrará sus habilidades en la justa internacional.

Dagny Nahomi Coy Ajú ganó medalla de oro en el  Campeonato Nacional Asunción 2025. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)
Además de su destacada trayectoria deportiva, Dagny se dedica a sus estudios, lo que refleja su disciplina y responsabilidad al equilibrar sus metas académicas y atléticas.

La deportista expresó su alegría y compromiso de llevar en alto el nombre de Guatemala en este importante torneo.

Por su parte, la comunidad de Patzún se enorgullece de sus logros y por representar al municipio en tan grande evento internacional, por lo que le brindan todo su apoyo.

