¡Emoción pura! Francisco Arredondo recibe motivación familiar en el Dakar 2026

Responde a la exigencia. Francisco Arredondo tuvo un fuerte, pero emotivo décimo día en el Dakar 2026, al completar la segunda parte de la etapa maratón, que culminó en Bisha, donde fue recibido por su papá (del mismo nombre), quien atestiguó la escalada de su hijo en la clasificación general de la división Rally2.

"Estoy muy contento, no solo por terminar esta etapa, en la cual las dunas fue el rival a vencer, sino que además vino mi papá, a verme en la parte final del Dakar", comentó Arredondo.

La visita de su progenitor, es motivación pura para el corredor del BAS World KTM Racing Team – Puma Energy Rally Team – Bremen, ya que solo faltan tres jornadas para que finalice la denominada carrera más difícil del mundo.

Arredondo salió del campamento refugio hacia la localidad de Bisha, afrontando un enlace de 52 kilómetros y una especial cronometrada de 368. Cruzó la meta en el puesto 61, el mejor que ha registrado en esta edición, con un tiempo de 6:45.28 horas.

La arena y las dunas fueron los rivales a vencer en el recorrido, que finalizó con algunas pistas más clásicas del Dakar.

El conductor guatemalteco escaló posiciones en la clasificación general de la división Rally2, y ahora se encuentra 72, con un tiempo de 72:36.38 horas, a 28:33.10, del líder, el estadounidense, Preston Campbell.

Este jueves se correrá la etapa 11. Serán 882 kilómetros de recorrido, divididos en un enlace de 536, y una especial cronometrada de 346. La caravana saldrá de Bisha haca Al Henakiyah.