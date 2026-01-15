La hoja de ruta de Tena: Así planea llevar a Guatemala al Mundial 2030

-

El mexicano Luis Fernando Tena comenzará su segundo proceso con la Selección de Guatemala fogueándose contra Canadá el sábado en Los Ángeles, Estados Unidos, y en la antesala, subrayó los elementos con los que aspira a cumplir la meta de clasificar al Mundial 2030.

"El objetivo siempre es mejorar individual y colectivamente", determinó, consciente de que debe "pulir a los más jóvenes" y reforzar a los jugadores más experimentados, con tal de armar una plantilla competitiva, con la que pueda volver a ilusionar tras quedarse en la orilla rumbo a United 2026.

Para el azteca, los amistosos son juegos clave para sus objetivos y afirmó: "En juegos de preparación, siempre pensamos en ganar, respetar a la gente que compra un boleto y ve el partido frente al televisor. Queremos que nos sigan contratando los rivales para jugar contra nosotros".

Por tal razón, Tena remarcó que pese a llamar a rostros jóvenes, no hay por qué alinear de una vez a todos. "Hay que llevarlos poco; no se trata de este sábado meter a todos los jóvenes; no nos contratan para llevar a un equipo juvenil; la gente quiere ver un equipo fuerte".

La actividad oficial para la Azul y Blanco será en la recta final de este año, con la Liga de Naciones, una contienda en la que el entrenador admitió que se "ha quedado a deber" y que "hay que mejorar", así como volver a competir en la Copa Oro 2027 para alcanzar el gran sueño: "Calificar al Mundial 2030".

En las manos de Tena vuelve a estar la ilusión guatemalteca. En su primer proceso, dirigió 59 partidos con la Bicolor, entre oficiales y amistosos, de los cuales alcanzó 25 victorias, 13 empates y 21 derrotas. Lo más sonoro fue la clasificación a semifinales de la Copa Oro 2025.