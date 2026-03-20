Damián Ávalos se lleva la victoria en la categoría Libre de la Copa Honda Fest 2026

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Más de 300 pilotos de aceleración y tuning, se dieron cita en uno de los eventos más importantes de la temporada 2026: la Copa Honda Fest, certamen al cual, se dieron cita los amantes de esta modalidad del automovilismo, que compiten con autos exclusivamente de esta marca. Entre ellos brilló, el experimentado corredor, Damián Ávalos, quien se hizo con la victoria en la categoría Libre y 11 segundos, al mando de su CRX.

Fue un auténtico espectáculo ver a carros realmente desarrollados, que no solo corrieron en el cuarto de milla, sino que participaron en las más de 25 divisiones de tuning (división que se refiere a la modificación y personalización de vehículos, para mejorar su rendimiento, estética, sonido y características técnicas).

En la categoría Libre, la cual fue la más veloz del evento, fue el piloto Damián Ávalos, quien en múltiples ocasiones ha subido a lo más alto del podio de la victoria en el Campeonato Nacional de Aceleración, quien se llevó la victoria al mando de su Honda CRX, mejor conocido como Big Poppa.

El CRX que conduce Ávalos, es un auto que ha tenido mucho desarrollo en las últimas temporadas, y prueba de ello es que se impuso en la división más rápida del evento. (Foto: Racing Street)

Ávalos consiguió un doble triunfo, ya que también se llevó los laureles de la victoria en la categoría de 11 segundos; mientras que, Édgar Álvarez, también con un CRX, se impuso en 12 segundos.

Ángel Morán (Honda Civic), en 13 segundos, Jaime Overin (Honda SI), en 14 segundos, y Lisbeth Botello (Honda EG), en 15 segundos, conquistaron sendos triunfos en sus divisiones; mientras que, el podio de triunfadores lo cerró, Mariano Villatoro (Honda EG) y Hugo Escobar (Honda Integra), en las categorías de 16 y 17 segundos.

Uno de los momentos más especiales del evento, fue cuando la organización dio a conocer que miembro del público se llevaría a casa un auto, ya que esta carrera, es el único certamen en Guatemala, que regala un carro entre los asistentes.

Para la edición 2026, fue la joven aficionada a la aceleración, Skarleth Ortega, de Jalapa, fue quien con tan solo 18 años de edad, se hizo acreedora de un Honda 2005, ETP Type R.