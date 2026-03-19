Guatemala dirá presente en el GT Challenge de Las Américas 2026

El campeonato más importante de automovilismo en Centroamérica, el GT Challenge de Las Américas 2026, dará inicio el próximo sábado 21 de marzo en el Nuevo Autódromo de Panamá. En la competición Guatemala estará presente, ya que participarán cinco pilotos, que han brillado en diversos seriales internacionales.
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Los corredores que representarán al país son: los hermanos Gabriel y Adán Ramos, con Porsche GT, en la división GTS Light, Mauricio Roque, quien es el actual campeón de la división GTS Light, el piloto estará al mando de un Porsche GT.
Además, estará una de las leyendas del automovilismo centroamericano, el multicampeón, Carlos Hernández, quien conducirá un Lamborghini Huracán GT3 EVO 1, en la división GTS, y el Campeón de esa categoría en el 2024, Juan Diego Hernández, quien hará dupla con el costarricense, André Solano, al mando de un BMW AMG GT2 EVO2.
Ellos, se unirán a otros 25 pilotos de Trinidad y Tobago, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos, quienes lucharán por la obtención del título 2026.
Esta competencia tendrá un tinte especial, ya que se celebrará el próximo sábado 21 de marzo, y será una competencia nocturna. Las puertas de uno de los autódromos que ha revolucionado la región centroamericana, y que inclusive, se ha valorado para realizar una competencia de Fórmula 1, se abrirán a las 13 horas.
El primer hit está programado para realizarse a las 17.40 horas, para cerrar la competencia a las 20.15 horas, y luego dar paso a una convivencia entre pilotos y público asistente.