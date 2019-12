Dan de alta y envían a prisión al piloto de bus de Gualán

Faustino Pelicó López, el piloto del bus pullman accidentado el 21 de diciembre en Gualán, Zacapa, ya fue dado de alta por médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

El hombre fue trasladado a ese hospital horas después de ser capturado por el grave accidente que dejó 22 personas fallecidas. Pelicó presentaba dolor en el cuerpo a causa del impacto pero el tratamiento puede continuar de manera ambulatoria.

OTROS DETALLES:

Pelicó López mantuvo custodia del Sistema Penitenciario durante su estadía en el hospital y al recibir el alta fue trasladado a una prisión, donde esperará a que se realice la audiencia de primera declaración programada para el 3 de enero de 2020.

Dicha diligencia se tenía programada para este viernes 27, sin embargo no se realizó porque Pelicó no se presentó ante el juez y el otro chofer involucrado no tenía abogado defensor.

Ambos podrían enfrentar cargos por homicidio culposo. El Ministerio Público no ha revelado la hipótesis respecto a la causa del accidente ya que se descartó que los pilotos condujeran bajo estado de ebriedad.