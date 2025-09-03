Alertan a viajeros para que lleguen antes al Aeropuerto La Aurora

Las autoridades recomendaron a los pasajeros llegar con anticipación a la terminal aérea.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que este miércoles 3 de septiembre se realizará una actividad en una de las vías de acceso al Aeropuerto Internacional La Aurora.
Dicha actividad se llevará a cabo a partir de las 5:00 de la tarde, en la 7a. avenida y 10a. calle de la zona 13 de la ciudad de Guatemala.
Esto será enfrente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), uno de los caminos que conduce al aeropuerto.
Por lo tanto, la DGAC recomienda a todos los pasajeros que anticipen su llegada con al menos dos horas adicionales para evitar contratiempos y asegurar la puntualidad en la programación de sus vuelos.