Alertan a viajeros para que lleguen antes al Aeropuerto La Aurora

  • Por Geber Osorio
02 de septiembre de 2025, 18:06
Ciudad de Guatemala
Una actividad afuera del aeropuerto restringirá uno de los accesos al mismo. (Foto: archivo/Soy502)

Las autoridades recomendaron a los pasajeros llegar con anticipación a la terminal aérea.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que este miércoles 3 de septiembre se realizará una actividad en una de las vías de acceso al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Dicha actividad se llevará a cabo a partir de las 5:00 de la tarde, en la 7a. avenida y 10a. calle de la zona 13 de la ciudad de Guatemala.

Esto será enfrente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), uno de los caminos que conduce al aeropuerto.

Por lo tanto, la DGAC recomienda a todos los pasajeros que anticipen su llegada con al menos dos horas adicionales para evitar contratiempos y asegurar la puntualidad en la programación de sus vuelos.

Comunicado oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil. (Foto: DGAC)
