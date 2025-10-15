Franklin, el joven piloto aviador que falleció tras accidente aéreo en Tecpán

-

La víctima tenía pocos meses de haber sido nombrado piloto aviador.

Una avioneta cayó sobre la zona motañosa de Tecpán, Chimaltenango, la tarde del martes 14 de octubre.

Bomberos Voluntarios Departamentales de Tecpán, San José Poaquil y Patzún, confirmaron la caída en una zona montañosa en la aldea Xetzac.

La avioneta con matricula TG- DJE Cessna 206 se precipitó a tierra dejando a tres personas fallecidas.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó el accidente así como el nombre de las víctimas.

Franklin Alexander Francisco Santos fue uno de los fallecidos.

El joven piloto completó su primer vuelo el pasado 20 de junio de 2025. Un día después, recibió su diploma oficial en la pista de aterrizaje de la ciudad de Huehuetenango.

Franklin junto a su familia cuando recibió su diploma. (Foto: redes sociales)

Santos era hijo de madre huehueteca y padre originario de Barillas.

(Foto: redes sociales)

Los otros dos fallecidos

Carlos Javier García Villatoro fue la otra víctima que acompañaba a Santos.

(Foto: redes sociales)

Hubo un tercer tripulante que no figuraba en el manifiesto de vuelo al momento del despegue, según las autoridades.

Se trata de José Fernando Hernandez Corado, quien también falleció en el percance.

(Foto: redes sociales)

Hasta ahora se desconocen los detalles del accidentes, pero el caso está bajo investigación.