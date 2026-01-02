Trofeo de la Copa del Mundo visitará Guatemala en febrero

-

El trofeo que solo unas pocas leyendas del futbol mundial han podido levantar, estará en Guatemala el próximo 13 de febrero, confirmó la FIFA.

Nuestro país forma parte del "FIFA Trophy Tour" que impulsa el ente junto a una marca patrocinadora en la víspera de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

This year means more. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NDBmVFe94T — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 1, 2026

Los detalles del lugar en el que se expondrá el trofeo y el proceso para poder asistir al evento, se revelarán en los próximos días. Además, de la copa, también habrá otras actividades para los futboleros más apasionados.

La gira de la Copa del Mundo iniciará este sábado en Riyadh, Arabia Saudita, y seguirá por naciones como Egipto, Turquía, Austria, India, Bangladés y Corea del Sur, entre otros.

Guatemala y Honduras serán los únicos países de Centroamérica que recibirán el trofeo que levantará una Selección el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.