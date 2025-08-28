Daniel Mérida, el chiantleco impulsor del aviturismo

El artista chiantleco Daniel Mérida es un impulsor del aviturismo en Huehuetenango promoviendo desde hace seis años las distintas especies de aves, endémicas regionales y migratorias que incluso vienen desde Canadá y Estados Unidos.
Según Mérida, en Guatemala existen más de 770 especies, siendo sus favoritos los colibríes o gorriones (chupaflores), de los cuales en Centroamérica hay más de 300 especies y 38 son del país.
"Los colibríes son muy hermosos, rápidos y tomarles una fotografía es bien complicado, ya que tenemos que contar con un equipo profesional adecuado, tener las configuraciones listas y que se dé el momento exacto", expresó el fotógrafo.
Afirma que la primera ave que capturó con su cámara fue una conocida en Chiantla como "Chocochoca", cuyo nombre científico es Turdus grayi o Yigüirro, el ave nacional de Costa Rica, la cual es muy humilde y que emite un canto hermoso.
Para captar a las aves más exóticas y rápidas, Mérida ha viajado hasta Petén y viajado más de 100 kilómetros mar adentro para fotografiar aves, pues vale la pena retratarlas. "Si es posible viajo a otros departamentos cuando me entero de que ha llegado una nueva ave, como las Tijeretas o Correcaminos, que son muy veloces", afirma.
Por su pasión a este arte del aviturismo, el entrevistado asegura que se ha recorrido todos los departamentos de Guatemala y ha podido fotografiar al Quetzal y aves migratorias en peligro de extinción que pasan por el país una vez al año y solo le hace falta descubrir las aves de Jalapa.
Gracias a su talento fotográfico, Mérida ha recibido varios reconocimientos a nivel local e internacional, donde ha realizado exposiciones y ganado varios concursos de fotografía.