Daniel Mérida, el chiantleco impulsor del aviturismo

-

El artista chiantleco Daniel Mérida es un impulsor del aviturismo en Huehuetenango promoviendo desde hace seis años las distintas especies de aves, endémicas regionales y migratorias que incluso vienen desde Canadá y Estados Unidos.

LEE TAMBIÉN: La joven arqueóloga guatemalteca que destaca a nivel nacional

Según Mérida, en Guatemala existen más de 770 especies, siendo sus favoritos los colibríes o gorriones (chupaflores), de los cuales en Centroamérica hay más de 300 especies y 38 son del país.

"Los colibríes son muy hermosos, rápidos y tomarles una fotografía es bien complicado, ya que tenemos que contar con un equipo profesional adecuado, tener las configuraciones listas y que se dé el momento exacto", expresó el fotógrafo.

Varias de sus fotografías han sido publicadas en medios internacionales. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

Afirma que la primera ave que capturó con su cámara fue una conocida en Chiantla como "Chocochoca", cuyo nombre científico es Turdus grayi o Yigüirro, el ave nacional de Costa Rica, la cual es muy humilde y que emite un canto hermoso.

Para captar a las aves más exóticas y rápidas, Mérida ha viajado hasta Petén y viajado más de 100 kilómetros mar adentro para fotografiar aves, pues vale la pena retratarlas. "Si es posible viajo a otros departamentos cuando me entero de que ha llegado una nueva ave, como las Tijeretas o Correcaminos, que son muy veloces", afirma.

En el altiplano ha logrado capturar a varias especies que pocos llegan a conocen en vivo. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

Por su pasión a este arte del aviturismo, el entrevistado asegura que se ha recorrido todos los departamentos de Guatemala y ha podido fotografiar al Quetzal y aves migratorias en peligro de extinción que pasan por el país una vez al año y solo le hace falta descubrir las aves de Jalapa.

Gracias a su talento fotográfico, Mérida ha recibido varios reconocimientos a nivel local e internacional, donde ha realizado exposiciones y ganado varios concursos de fotografía.