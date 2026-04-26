José Pablo Rolz finaliza 34 en el Caliente Open en México

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El golfista guatemalteco, José Pablo Rolz, vivió buenas jornadas en su juego en el Caliente Open 2026, que se desarrolló en Tijuana, y al final se ubicó en el puesto 34 del certamen, al lograr un score de 141, -3 bajo el par.

Ganar la semana recién pasada el Mayan Open, fue el mejor aliciente que tuvo Rolz para participar en la Gira de Golf Profesional Mexicana. En esta ocasión, fue Tijuana la sede del Caliente Open, estado que recibió por primera vez la gira de golf más prestigiosa de ese país.

Ahí se dieron cita 78 jugadores, de ellos 31 eran extranjeros, de 9 países, que fueron distribuidos en 34 grupos, para disputar el cetro, que al final quedó en manos del mexicano, José Cristóbal Islas, quien logró un score final de 196, -20 bajo el par, para establecer un nuevo récord del campo.

Rolz, vivió dos buenas jornadas. En la primera tiró para 71, y en la segundo su score fue 70, para totalizar 141, -3 bajo el par; sin embargo, esto no fue suficiente para superar el corte, quedándose únicamente a dos golpes, y así lograr una posición final de 34, junto a otros 4 jugadores.

El Club Campestre Tijuana, fue el escenario en el cual, José Pablo Rolz, vivó jornadas intensas de golf. (Foto: Gira de Golf Profesional Mexicana)

Ahora, Rolz vuelve a Guatemala, y se preparará para algunos torneos nacionales; sin embargo, la mira estará otros eventos de la Gira Profesional Mexicana, y campeonatos de Clutch Pro Tour, en Reino Unido.

Además, las clasificaciones para el DP World Tour, y el JGTO en Japón, ambos tours mundiales de alto calibre en el OWGR.