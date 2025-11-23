Danny Saphire de "Chicago" hace revelación previo a su show en Guatemala

-

Falta poco para que "Chicago Legacy" llegue a Guatemala y Danny Seraphine conversó acerca de detalles de la gira que los fans no pueden pasar por alto.

Soy502 conversó con Seraphine, fundador y baterista de Chicago, quien hará vibrar a varias generaciones por primera vez en el país.

Danny Saphire. Foto: Oficial.

¿Qué los inspiró a incluir a Guatemala en su gira?

Nuestro gran amigo y agente Amaya Javier Fernández, de Artistas Creativos INT'L, lo hizo posible. ¡Estamos muy felices de tocar en Guatemala por primera vez! ¡Estoy emocionadísimo!

¿Cómo han logrado mantenerse vigentes con una carrera impecable que sigue gustando a personas de todas las edades?

Tocar la batería para mí es como rezar, especialmente en esta etapa de mi vida, nunca lo doy por sentado. Cada vez que subo al escenario sé que podría ser la última, por eso disfruto cada segundo y creo que el público lo percibe.

Foto: AFP.

¿Qué consejo le darían a las nuevas generaciones que quieran disfrutar de la música?

Mi consejo es este: cuando creen música, tengan en cuenta que va a estar ahí por mucho, mucho tiempo. Así que tómenlo en serio y denle la honestidad y la integridad que su música realmente merece. Solo así podrá resonar durante generaciones.

¿Qué etapa de su trayectoria (la de Chicago) les recomendarían a las nuevas generaciones que descubran y no dejen pasar?

A los fans más jóvenes que conocen el Chicago de los 80: por favor, sumérjanse en la versión de los 60 y 70. Encontrarán un cofre del tesoro lleno de música increíble que va mucho más allá de los éxitos. A los fans más veteranos: por favor no pasen por alto los 80. Aunque la música no sea tan compleja ni profunda, hay canciones geniales de esa época que también han resistido el paso del tiempo.

Si tuvieran que traducir una canción suya de Chicago al español, ¿cuál sería?

"Take Me Back To Chicago"

¿Qué ha sido lo mejor de haber estado en la banda Chicago y lo más desafiante a lo largo de los años?

Lo mejor es ver cómo la música ha resistido el paso del tiempo y cuántas personas ha impactado positivamente en sus vidas. Lo negativo es que mis excompañeros de banda y yo ya no nos hablamos. Parece una lástima después de haber creado tanta música increíble juntos. Supongo que es uno de esos misterios de la vida que nunca terminaré de entender.

¿Cuál es su banda favorita en este momento, la que consideran que está haciendo cosas diferentes y creativas en 2025, y por qué?

Sinceramente, no escucho casi nada de artistas nuevos. Sé que hay algunos muy valiosos, pero la verdad no tengo tiempo. Todavía escucho a los artistas de mi época y a músicos de jazz. Algunos de los que escucho son Miles Davis, The Beatles, Buddy Rich, Jazz Crusaders, Herbie Hancock, Yo-Yo Ma, Andrea Bocelli... La verdad me gusta muchos estilos de música siempre y cuando tenga integridad.

El concierto en Guatemala

La cita de "Chicago Legacy" es el 28 de noviembre a partir de las 08:00 p.m. en Fórum Majadas.

Boletos

Están a la venta en Linkearte. Ingresa aquí.

VIP: Q870.00

Oro: Q570.00

Plata: Q300.00