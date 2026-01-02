Video muestra el momento en que inició el incendio en Crans-Montana

-

Según señalan las autoridades entre las víctimas hay personas de varias nacionalidades.

En redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento en el que presumiblemente se originó el incendio registrado en Crans-Montana, Valais, tragedia que dejó al menos 40 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

La información fue revelada en primera instancia por medios internacionales y posteriormente fue confirmada por las autoridades suizas.

Las imágenes, compartidas ampliamente en distintas plataformas digitales, captan a cientos de personas que participaban en una fiesta dentro de un bar ubicado en un centro de esquí.

En el video se observa cómo desde el escenario comienza a salir fuego, aparentemente provocado por bengalas, seguido de la explosión de pirotecnia en un espacio que se aprecia como semicerrado.

De acuerdo con reportes oficiales citados por la prensa internacional, el incendio causó la muerte de "varias decenas" de personas y dejó al menos 100 heridos, muchos de ellos con quemaduras y lesiones de gravedad.

Las autoridades indicaron que entre las víctimas hay personas de distintas nacionalidades, por lo que continúan los trabajos de identificación por parte de equipos forenses.

Tras el siniestro, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que el Gobierno de Guatemala expresó su pesar al pueblo y al Gobierno de la Confederación Suiza por la tragedia ocurrida en el centro turístico alpino.

La Cancillería guatemalteca también señaló que mantiene un seguimiento cercano de la situación y que su personal consular se encuentra en apresto para brindar apoyo a cualquier ciudadano guatemalteco que pudiera haberse visto afectado por el incendio.

Mientras tanto, las autoridades suizas continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.