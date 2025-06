"Decidí regresar", el guatemalteco que prefirió volver antes que ser deportado

-

Cuando comenzó a encontrar dificultades laborales en Estados Unidos, un guatemalteco originario de Quetzaltenango, tomó la decisión de volver voluntariamente y evitar la deportación.

Cristian Chávez, originario de Quetzaltenango, regresó hace algunos meses de Los Ángeles, Estados Unidos, tras enfrentar una serie de dificultades laborales y un clima de creciente tensión migratoria.

Chávez explica que la situación se ha vuelto muy complicada en esa ciudad estadounidense, donde actualmente se llevan a cabo redadas contra migrantes. "Decidí regresar porque la vida allá se tornó bastante difícil en relación con el trabajo, aunque reconozco que había poca incertidumbre de poder ser detenido", comentó.

Según Cristian, varios de sus familiares y amigos aún permanecen en Estados Unidos, aunque viven con temor constante. "Un primo y amigos hoy están allá, me han contado que ahora solo salen a trabajar y a su casa, casi no pueden hacer nada de recreación. Me explican que a veces no saben qué hacer", detalló.

El guatemalteco mantiene comunicación constante con sus familiares que tomaron la decisión de permanecer. (Foto: Erick Miguel Colop Citalan / Nuestro Diario)

A pesar del ambiente de presión, señala que muchos migrantes optan por quedarse, ya que han construido una vida en el país del norte. "Mis conocidos han pensado en regresar, pero la mayoría ya hizo su vida allá", dijo.

Para Cristian, la situación es dolorosa. "Es una pena porque muchos lo que buscan es una mejor vida para ellos y sus familias acá", concluyó, destacando el sacrificio que implica la migración para miles de guatemaltecos.