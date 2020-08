La decisión de Messi es "irrevocable", afirman medios en España

En los alrededores del Camp Nou es difícil concebir un Barcelona sin Lionel Messi. El astro es omnipresente en carteles publicitarios, camisetas y en el corazón de los aficionados, que todavía no pueden creer que quiera irse.

"No me puedo hacer a la idea. Yo nací en 2003 y solo recuerdo al Barça con Messi, he crecido con él, para mí el Barça es Messi. Y ahora se va, nos deja", dice entre la indignación y la tristeza David Martín, un joven de 17 años con la camiseta azulgrana.

Hace apenas unas horas que el capitán culé soltó la "bomba", como la titulan los periódicos deportivos españoles: quiere quedar libre de su contrato con el Barcelona, el club donde recaló hace veinte años para convertirse en uno de los mejores de la historia.

MIRA:

Sin embargo, el club aún no hace oficial el anuncio y tanto el presidente como sus directivos no informan si finalmente Messi quedará libre, situación que medios deportivos y periodistas en España dicen que es más un hecho.

El periodista Alfredo Martínez, escribió en su cuenta de Twitter que no hay esperanza de algún cambio. “Messi tomó la decisión irrevocable, esto no es un pulso contra Bartomeu”, explicó.

Para los que esperan con esperanza un cambio. Messi ha tomado una decisión irrevocable . No es un pulso a Bartomeu . Ni su dimisión frenaría ya la salida de Messi. No volverá a vestir la camiseta del Barcelona. Triste pero cierto @OndaCero_es — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 26, 2020

De hecho, en otros medios como Sport, ESPN y Marca, se afirma que el argentino ya tendría un primer acercamiento con el Manchester City de Pep Guardiola para finalizar su carrera.