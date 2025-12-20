¿El nuevo salario mínimo provocará aumento en pago de ISR? Aquí te lo contamos

-

En redes sociales se habla sobre el impacto que podría tener el salario mínimo en el pago del ISR, acá te contamos qué sucederá:

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha indicado que con el nuevo monto del salario mínimo no se provocará algún aumento en el pago de Impuesto Sobre la Renta de los empleados que lo perciban.

La SAT hace un recordatorio para saber cómo es que funciona el ISR, ya que este lo deben pagar todas las personas que reciben ingresos gravados, ya sea por salarios o actividades lucrativas.

Solo las personas que reciban salario mayor a Q4,000 pagarán ISR. (Foto Ilustrativa: Shutterstock)

Este impuesto lo pagan las personas que reciben más de 48 mil quetzales al año como salario.

En esta suma no se toma en cuenta el bono 14 ni el aguinaldo, porque estos son exentos del ISR, según el artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Tampoco se toma en cuenta lo que se le deduce al empleado como cuota para el pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Por lo tanto, esto se traduce a que pagarán ISR las personas con un ingreso mayor a 4 mil quetzales al mes.