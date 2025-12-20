Entre el sol y frío: Así estará el clima el domingo 21 de diciembre

-

Un día para disfrutar el sol por la mañana, abrigarse al caer la noche y estar atentos a las lloviznas.

El clima para este 21 de diciembre se mantendrá entre momentos frescos, cielos variables y algunos contrastes en varias regiones del país, según lo indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh)

Desde muy temprano, varias zonas de la Franja Transversal del Norte y el Occidente amanecerán con neblina, mientras que del norte al centro el día iniciará con nubosidad ligera que poco a poco pasará a cielos más despejados; mientas que el viento del norte se presentará de forma leve, aunque en algunos momentos podría intensificarse.

Se recomienda mantenerse abrigado y estar alerta ante posibles lloviznas. (Foto ilustrativa: istock)

En contraste, el sur del país disfrutará de un ambiente más cálido y soleado, ideal para visitar espacios abiertos. Sin embargo, conforme avance la tarde, la humedad que ingresa desde el mar Caribe podría provocar lloviznas aisladas, especialmente en Izabal, la Franja Transversal del Norte y el norte del Altiplano Central.

Conforme avance la tarde, la humedad que ingresa desde el mar Caribe podría provocar lloviznas aisladas. (Foto ilustrativa: Istock)

En otras regiones como Occidente, los Valles de Oriente y el sur del Altiplano Central, no se descarta brisas.

Al caer la noche, el frío se mantendrá sobre todo en zonas altas, y se extenderá hasta la madrugada.

(Imagen: Insivumeh)

Por esta razón se recomienda aprovechar la mañana para salir a caminar, realizar diligencias o disfrutar de actividades al aire libre, y dejar para la tarde y noche planes más tranquilos, como quedarse en casa, compartir en familia o disfrutar una bebida caliente.