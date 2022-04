Alcalde de Moyuta lanza advertencia a mareros que huyen de Nayib Bukele

El alcalde de Moyuta, Roberto Marroquín, lanzó una fuerte amenaza a las pandillas de El Salvador, y que digan que Guatemala "está matando" a su gente.

"No quiero que digan los salvadoreños que Guatemala está matando a su gente", dijo el alcalde de Moyuta, Roberto Marroquín, quien aseguró que podría haber un enfrentamiento entre población y "mareros" de El Salvador.

Sus declaraciones fueron vertidas durante un Cabildo Abierto del Consejo Comunitario de Desarrollo el recién 4 de abril, en donde aseguró que "Moyuta es soberanía".

"Puede haber un enfrentamiento entre población y mareros o mareros y población en la línea fronteriza. Yo pido que no vayan a tomar represalia ustedes contra mi gente que se quiera defender. Por eso se los estoy avisando. El vergaz* a tiempo, es avisado. Si el marero está avisado, es su camote si viene a chingar a mi gente", declaró.

Según Marroquín, la "gente salvadoreña decente" es bienvenida a su comunidad, pero pidió que estén bien identificados, pero "el marero que me anda chingando o gente que me anda chingado acá que sea salvadoreño después no quiero llorazones".

El alcalde reconoció la existencia de los derechos humanos y dijo saber que lo estaban grabando, pero indicó: "A mi no me importa, porque yo voy a defender mi vida y la de mi pueblo".

Esta no es la primera vez que Marroquín está en una posición polémica, en noviembre del 2014 sobrevivió a un doble atentado cuando se dirigía a su vivienda. Él, su esposa y su guarda espaldas resultaron heridos de bala y fueron llevados a un centro asistencia, donde los agresores intentaron atacarlo de nuevo.

Durante el gobierno de Jimmy Morales, Marroquín apoyó de manera directa a Estuardo Galdámez, quien enfrenta un proceso judicial por corrupción y a la actual diputada Patricia Sandoval, señalada de vínculos con el narcotráfico. Durante ese períodos, Moyuta gastó 243 mil quetzales en la compra de un vehículo blindado para el jefe edil, pese a que su municipio es considerado uno de los más pobres.

Luego durante la campaña electoral de 2019, cuando impulsaba a Estuardo Galdámez para presidente, aseguró que las personas que no lo apoyaban para reelegirse como alcalde "no son inteligentes" y los calificó de "novatos" e "ineptos".