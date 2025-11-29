Hansi Flick se rinde ante Raphinha: "Es muy importante; es intenso y presiona"

Hansi Flick, técnico del Barcelona, elogió a su delantero Raphinha, quien volvió a jugar en la Liga, después de superar una lesión, y le dio otro aire a su planteamiento, en la victoria 3-1 sobre el Alavés.
"Raphinha es un jugador que siempre está en nuestra dinámica de equipo, para mí es muy importante. Es muy intenso y presiona. Eso hace que el resto también presione. Es bueno que haya vuelto, nos mejora para los siguientes partidos, pero lo importante son los tres puntos", dijo Flick.
El brasileño, quien ya había tenido minutos en la derrota a mitad de semana contra el Chelsea, por la Liga de Campeones, salió de titular ante los babazorros, dio dos asistencias y se acreditó el MVP.
Con el sudamericano, incluso Flick, resaltó que su quipo generó un futbol mucho más ofensivo: "En la primera parte tuvimos muchas oportunidades de marcar gol, en la segunda también. Estoy feliz por los tres puntos aunque tenemos muchas cosas que mejorar, hoy hemos tenido los dos polos. Tenemos que trabajar en eso"