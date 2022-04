Guatemala cayó goleada y esta fue la declaración del entrenador Edy Espinoza

El técnico de la Selección Femenina de Guatemala rindió declaraciones después que la bicolor fuera goleada por Costa Rica.

La Selección Femenina de Guatemala quedó fuera de la clasificación al Mundial y los Juegos Olímpicos tras caer goleada 5-0 contra Costa Rica, en un partido que se disputó durante la noche de este martes 12 de abril.

Tras la eliminación, Edy Espinoza, entrenador de la Selección, se excusó diciendo que el equipo no tuvo "suficientes partidos de fogueo" durante los tres años de proceso. Además, señaló que tampoco tuvo suficiente tiempo para trabajar previo a las jornadas y que las futbolistas que juegan en el extranjero no llegaron con buen ritmo a los duelos.

"Estamos aprendiendo, lamentablemente nosotros tenemos que ir aprendiendo en plena competencia. Se nos complica no jugar muchos partidos amistosos durante el proceso. Es complicado aprender en plena competencia. Sin embargo, ponemos el pecho a las balas para tratar de hacerlo”, dijo Espinoza.

"Me da vergüenza"

El estratega nacional también aplaudió el desempeño del rival y espera tener continuidad en el banquillo. “La enseñanza es que jugar contra este tipo de jugadoras que son de un muy buen nivel, que juegan en equipos importantes del extranjero, nuestras jugadoras al tener ese roce van aprendiendo y van generando ese bagaje táctico que queremos implementar. Ojalá y podamos tener muchos más partidos para poder crecer”.

“Vamos a esperar a ver qué pasa en la Federación, cuando se pierde así, a mí me da vergüenza, me da pena, porque yo soy un guatemalteco que quiere hacer cosas buenas para el fútbol. Me da vergüenza perder de esta manera y los puestos siempre están a disposición cuando se pierde así”, señaló el técnico.

¿Muchas jugadoras de un mismo equipo?

Edy Espinoza fue cuestionado por la cantidad de seleccionadas de Unifut, equipo que entrena Benjamín Monterroso, director de selecciones femeninas de la Fedefut. “Unifut es la base de la selección, es 18 veces campeón en Guatemala. Tenemos 8 jugadoras que son legionarias”.

Ante la pregunta sobre por qué Guatemala se vio mejor frente a Islas Vírgenes Estadounidenses y Curaçao en la primera jornada del clasificatorio y después cambió ante San Cristóbal y Nieves y Costa Rica, Espinoza respondió:

“Lamentablemente para los dos primeros partidos de la eliminatoria a nosotros nos dio tiempo de trabajar tres meses continuos y para estos otros dos partidos se les bajó el ritmo a los entrenamientos y se notó en el ritmo de los partidos. El partido ante San Cristóbal nos costó mucho, de hecho, lo perdimos de local, porque nos encontramos jugadoras sin ritmo. Leslie Ramírez apenas jugó 10 minutos en dos meses, Andrea Álvarez también jugó muy poco, María Amanda Monterroso hasta tuvo una lesión. Nos quedamos cortos con nuestras legionarias”, comentó el técnico.

Las declaraciones de Edy Espinoza, técnico de la Selección Femenina de Guatemala. pic.twitter.com/eE7OcsHaFX — Cindy Adamaris (@cindyalonzo_502) April 13, 2022

Fuera del Mundial

Guatemala quedó ubicada en la tercera posición del Grupo D con 6 puntos, solo le pudo ganar a Islas Vírgenes Estadounidenses y a Curaçao.

San Cristóbal y Nieves concluyó en la segunda posición con 9 unidades y Costa Rica se quedó con el único boleto del grupo al alcanzar la puntuación perfecta (12 unidades) tras ganar todos sus juegos.