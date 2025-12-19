Vehículo choca y queda colgando en paso a desnivel de San Cristóbal

El paso por el sector ha comenzado a complicarse.
Esta tarde de viernes 19 de diciembre se registró un percance vehicular en San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
El conductor de un auto, tipo camionetilla, perdió el control y terminó colgado en el paso a desnivel que dirige hacia Balcones de San Cristóbal.
Hasta el momento se desconocen los detalles del incidente.
Agentes de la Policía Municipal de Mixco ya están en el lugar para agilizar el tránsito.