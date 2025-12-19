¡Prepárate! Las lluvias seguirán este sábado 20 de diciembre

Lleva contigo paraguas y abrígate bien, que las temperaturas descenderán y continuarán las lluvias en días previos a celebrar la Navidad.
Desde la noche del viernes se pronostica lluvias con actividad eléctrica en el país, estas condiciones continuarán durante la noche y se extenderán hasta la madrugada del sábado 20 de diciembre, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).
La humedad presente en los litorales ha causado que se pronostique para este sábado bajas temperaturas, especialmente en lugares más elevados de Occidente y en regiones de la Franja Transversal del Norte, Occidente, Altiplano Central y Bocacosta.
Existirá dispersa nubosidad con viento moderado al norte, especialmente en sectores montañosos del Altiplano Central y Valles de Oriente.
Durante la tarde y noche, ingresará mayor humedad desde el mar Caribe promoviendo la presencia de lloviznas y lluvias dispersas.
Autoridades recomiendan precaución al conducir y reportar cualquier emergencia.