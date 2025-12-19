Versión Impresa
¡Prepárate! Las lluvias seguirán este sábado 20 de diciembre

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de diciembre de 2025, 13:54
El ingreso de humedad continuará promoviendo lluvias y lloviznas en el territorio nacional. (Foto: Shutterstock)

Lleva contigo paraguas y abrígate bien, que las temperaturas descenderán y continuarán las lluvias en días previos a celebrar la Navidad.

Desde la noche del viernes se pronostica lluvias con actividad eléctrica en el país, estas condiciones continuarán durante la noche y se extenderán hasta la madrugada del sábado 20 de diciembre, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

La humedad presente en los litorales ha causado que se pronostique para este sábado bajas temperaturas, especialmente en lugares más elevados de Occidente y en regiones de la Franja Transversal del Norte, Occidente, Altiplano Central y Bocacosta.

(Foto: INSIVUMEH)
(Foto: INSIVUMEH)

Existirá dispersa nubosidad con viento moderado al norte, especialmente en sectores montañosos del Altiplano Central y Valles de Oriente.

Durante la tarde y noche, ingresará mayor humedad desde el mar Caribe promoviendo la presencia de lloviznas y lluvias dispersas.

Autoridades recomiendan precaución al conducir y reportar cualquier emergencia. 

