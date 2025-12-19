Selena Gomez revela por qué su voz ha cambiado

Selena Gomez respondió a las críticas por el cambio de su voz durante un live, donde la cuestionaron por ello.
Durante una transmisión en vivo en Instagram, la cantante, acrtiz y empresaria se sinceró al explicar acerca de transformación vocal:
"A veces pasan cosas, se me hincha la garganta, eso es todo, eso está bien... la verdad es que me da igual", señaló, agreadeciendo a sus seguidores su sinceridad hacia ella.
"Me alegra que estén siendo sinceros conmigo en el Live. De verdad que lo aprecio", comentó.
Acerca del lupus que padece
Selena Gomez ha sido abierta sobre su batalla contra el lupus, una enfermedad autoinmune crónica que puede provocar inflamación en diferentes órganos y tejidos.
El padecimiento suele afectar articulaciones, piel, riñones, células sanguíneas, cerebro, corazón y pulmones, en ella incluyen hinchazón de garganta y fluctuaciones de peso.
"Cuando tomo el medicamento, tiendo a retener mucha agua y eso es muy normal, luego, cuando lo dejo, tiendo a perder peso", explicó en un video en vivo hace un tiempo.
Sus transformaciones estéticas
Gomez también ha sido transparente sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado, aclarando que se ha aplicado botox.
