Gran final: Horarios y fechas de la serie Antigua vs. Municipal

Entre la Navidad y el Año Nuevo, el futbol guatemalteco definirá al monarca del Apertura 2025. Antigua y Municipal confirmaron los horarios y las fechas en las que se enfrentarán por el título.

En la reedición de la final anterior, los rojos buscan la revancha ante los aguacateros que van por el bicampeonato. La final promete emociones, goles y pasión desde el minuto cero hasta el pitazo final.

⏰ Horarios oficiales de la Final | Apertura 2025



Partido de Ida

Domingo 21 de diciembre | ⏰ 7:00 PM

️ Estadio Pensativo, Antigua Guatemala



Partido de Vuelta

Sábado 27 de diciembre | ⏰ 6:00 PM

️ Estadio El Trébol, Ciudad de Guatemala pic.twitter.com/lo4quMcFmC — Liga Guate Banrural (@LigaGuate) December 19, 2025

El partido de ida se disputará este domingo, a partir de las 7:00 p. m., en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala.

El juego de vuelta será en el estadio de El Trébol, el sábado, 27 de diciembre, a partir de las 6:00 p. m.

¿El bi o la venganza?

"Para nosotros no es una revancha, sino una venganza", lanzó Rudy Muñoz después de las semifinales. Los rojos quieren sacarse la espinita del torneo anterior, cuando un gol de Dewinder Bradley en la última acción del juego (90+5) los dejó sin opción de levantar la corona.

Fue en El Trébol y significó el tercer triunfo colonial ante los escarlatas en cuatro finales que han disputado.

Municipal solo ha podido vencer a los aguacateros en la llave del Apertura 2019, después los panzasverdes se impusieron en el Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2025.