Así quedó el auto tras chocar en paso a desnivel de San Cristóbal (video)

Partes del auto quedaron bajo el paso a desnivel.
EN CONTEXTO: Vehículo choca y queda colgando en paso a desnivel de San Cristóbal
Por causas aún desconocidas, el conductor de un auto, tipo camionetilla, perdió el control y terminó impactando contra la barda de contención de paso a desnivel en San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
Tras el impacto, el auto quedó colgando en el ingreso al bulevar Villa Deportiva.
De acuerdo a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Mixco, solo se reportaron daños materiales.
El tránsito en el sector ya está siendo controlado.
Así quedó el auto: