Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Así quedó el auto tras chocar en paso a desnivel de San Cristóbal (video)

  • Por Jessica González
19 de diciembre de 2025, 14:47
Parte delantera del auto quedó bajo el paso a desnivel. (Foto: Tránsito Mixco)

Parte delantera del auto quedó bajo el paso a desnivel. (Foto: Tránsito Mixco)

Partes del auto quedaron bajo el paso a desnivel. 

EN CONTEXTO: Vehículo choca y queda colgando en paso a desnivel de San Cristóbal

Por causas aún desconocidas, el conductor de un auto, tipo camionetilla, perdió el control y terminó impactando contra la barda de contención de paso a desnivel en San Cristóbal, zona 8 de Mixco. 

Tras el impacto, el auto quedó colgando en el ingreso al bulevar Villa Deportiva.

De acuerdo a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Mixco, solo se reportaron daños materiales. 

El tránsito en el sector ya está siendo controlado. 

Así quedó el auto:

(Foto: Tránsito Emixtra)
(Foto: Tránsito Emixtra)
(Foto: Tránsito Emixtra)
(Foto: Tránsito Emixtra)
(Foto: Tránsito Emixtra)
(Foto: Tránsito Emixtra)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar