Ed Sheeran aparece en la portada de "Men's Health UK"

Tras anunciar su show en Guatemala Ed Sheeran brilla con luz propia con su música y en esta ocasión es la portada en la prestigios revista "Men's Health UK".

"Algo que nunca pensé que haría pero aquí estamos, hace 10 años era un fumador empedernido que bebía cerveza y comía kebabs sin parar. Tener hijos me hizo dejar atrás todos esos malos hábitos (valga la redundancia), y me dediqué de lleno al ejercicio y la moderación. Empecé el año haciendo el reto de enero sin alcohol y seguí sobrio y haciendo ejercicio", reveló al verse en la edición de enero de 2026.

"Practiqué mucho pilates con reformer y me puse en la mejor forma de mi vida. Bromeaba con que iba a salir en la portada de Men's Health, y un día pensé: '¿Por qué no?'. El artículo ya está disponible online, donde hablo más sobre la moderación y el equilibrio; si les interesa, pueden leerlo", agregó agradecindo a quienes lo llevaron al camino de la salud.

El artista perdió 28 libras en este proceso y comparte su historia para que otros puedan cumplir su meta de cambiarse a un estilo de vida más activo y saludable.

Mira el artículo completo aquí.

