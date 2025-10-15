Declararán desierta licitación de la PET-3

Pese a que el INDE fue el único oferente en la recepción de ofertas de la licitación de la PET-3, el concurso será declarado desierto.
OTRAS NOTICIAS: INDE es el único ofertante en licitación del Plan de Transmisión Eléctrica
El proceso de licitación correspondiente al Plan de Expansión de Transmisión Eléctrica (PET-3), fue declarado desierto debido a que el único oferente, en este caso, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), no superó la declaración técnica, por lo tanto, habría sido catalogado como insolvente.
En dicha convocatoria, solo el INDE, a través de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE), había presentado su propuesta ante la junta calificadora el pasado 7 de octubre.
Con anterioridad, trascendió que había desánimo entre los inversorsionistas privados ya que, las bases establecidas, dificultaban su participación.
Además, habían alertado que dichos requeriimentos estaban orientadas para que el INDE resultara favorecido.
Dicha licitación incluye la construcción de 14 subestaciones en Petén, Alta Verapaz y Quetzaltenango, así como el levantado de más de 500 kilómetros de nuevas líneas de transporte de energía eléctrica.