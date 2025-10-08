INDE es el único ofertante en licitación del Plan de Transmisión Eléctrica

-

El evento fue presidido por autoridades del Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

En el acto público de recepción de ofertas de la licitación correspondiente al Plan de Expansión de Transmisión Eléctrica (PET-3), únicamente el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), a través de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE), presentó propuesta ante la junta calificadora.

Durante el proceso de la recepción de ofertas, que se llevó a cabo este martes, se presentaron tres interesados, pero solo el INDE, por medio de ETCEE, presentó su oferta técnica y económica.

Inversores privados ya habían alertado con antelación que existía desánimo en participar, debido a que las bases estaban orientadas para que el INDE resultara favorecido.

Rony Jucup, gerente de ETCEE, afirmó que "es un orgullo" presentar la oferta, tomando en cuenta la preparación del equipo técnico de la empresa.

Si bien existieron tres interesados solo el INDE presentó su oferta. (Foto: INDE / Soy502)

"Se giraron instrucciones para que participemos y esperamos resultados positivos", afirmó Jucup.

El gerente explicó que "la licitación se enfoca en obras que son necesarias para el sistema de transporte que están divididas en cuatro lotes que abarcan todo el país".

Jucup aseguró que esto ayudará "a lograr la electrificación rural que necesita el país y que beneficiará a 500 mil usuarios".

Abren licitación

La recepción de ofertas de la licitación pública de la PET-3 fue hecho en un acto público que fue presidido por Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas y presidente del Consejo Directivo del INDE, junto a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

Ventura destacó que la licitación PET-3 "es un proceso que representa un paso decisivo para el compromiso por el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y la mejora continua de la infraestructura de transmisión e impulsar un desarrollo sostenible de nuestro país".

El INDE participó a través de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE). (Foto: INDE / Soy502)

"La PET-3 no solo es una iniciativa técnica, es una apuesta estratégica para asegurar que la energía generada en diversas regiones, lleguen con eficiencia, calidad y confiabilidad", declaró el ministro.

El funcionario aseguró que con esta licitación buscan "ampliar y modernizar la red de transmisión, reducir cuellos de botella y facilitar la integración de nuevas fuentes de generación, lo que incluye las energías renovables".