Ataque armado en Izabal termina en persecución policial (video)

Una intensa persecución policial en la Ruta al Atlántico tras un intento de asalto en una gasolinera, culminó con el espectacular decomiso de una camioneta blindada, un fusil y chalecos antibalas.
Un intento de asalto registrado en una gasolinera ubicada en el kilómetro 199 de la ruta al Atlántico desencadenó una persecución policial que culminó con el decomiso de una camioneta blindada, un fusil y chalecos antibalas.
De acuerdo con agentes policiales, por una llamada de emergencia les avisaron que la estación de servicio estaba siendo atacada por hombres fuertemente armados.
La persecución y decomiso
Al llegar al lugar, los empleados informaron que dentro del establecimiento se encontraban dos personas que, al notar un posible asalto, respondieron con arma de fuego. Sin embargo, al verse superados, se refugiaron en el área de sanitarios, por lo que asaltantes dispararon hacia el interior.
Agentes policiales iniciaron el operativo con dirección a Río Hondo, y al llegar al kilómetro 153, a la altura del puente Santiago, los sospechosos no lograron rebasarlos contra vía y optaron por abandonar el vehículo cerca de una constructora, esto con la intención de escapar.
Según la información brindada, los presuntos atacantes huyeron con dirección a Zacapa a bordo de dos vehículos tipo camioneta. Más tarde, las autoridades fueron alertadas sobre un automóvil posiblemente vinculado al hecho en el cruce de Mayuelas, municipio de Gualán.
Luego de una persecución policial, autoridades lograron el decomiso de una camioneta blindada, dos chalecos antibalas, y un arma de fuego tipo fusil, posiblemente calibre 223.
Las autoridades mantienen operativos en la región para localizar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque, el cual no deja víctimas humanas.