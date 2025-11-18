Ataque armado en Izabal termina en persecución policial (video)

-

Una intensa persecución policial en la Ruta al Atlántico tras un intento de asalto en una gasolinera, culminó con el espectacular decomiso de una camioneta blindada, un fusil y chalecos antibalas.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque armado se registra en plena calle de Huehuetenango (video)

Un intento de asalto registrado en una gasolinera ubicada en el kilómetro 199 de la ruta al Atlántico desencadenó una persecución policial que culminó con el decomiso de una camioneta blindada, un fusil y chalecos antibalas.

De acuerdo con agentes policiales, por una llamada de emergencia les avisaron que la estación de servicio estaba siendo atacada por hombres fuertemente armados.

La persecución y decomiso

Al llegar al lugar, los empleados informaron que dentro del establecimiento se encontraban dos personas que, al notar un posible asalto, respondieron con arma de fuego. Sin embargo, al verse superados, se refugiaron en el área de sanitarios, por lo que asaltantes dispararon hacia el interior.

En esta camioneta viajaban supuestos hombres armados que intentaron robar en la gasolinera. (Foto: Nuestro Diario)

Agentes policiales iniciaron el operativo con dirección a Río Hondo, y al llegar al kilómetro 153, a la altura del puente Santiago, los sospechosos no lograron rebasarlos contra vía y optaron por abandonar el vehículo cerca de una constructora, esto con la intención de escapar.

Luego de una persecución policial autoridades lograron el decomiso de una camioneta blindada, dos chalecos antibalas, y un Arma De Fuego Tipo Fusil, Posiblemente Calibre 223. (Foto: Nuestro Diario)

Según la información brindada, los presuntos atacantes huyeron con dirección a Zacapa a bordo de dos vehículos tipo camioneta. Más tarde, las autoridades fueron alertadas sobre un automóvil posiblemente vinculado al hecho en el cruce de Mayuelas, municipio de Gualán.

Dos personas al notar un posible asalto en una gasolinera respondieron con arma de fuego contra los asaltantes, pero fueron atacados antes de que iniciara la persecución. (Foto: Nuestro Diario)

Luego de una persecución policial, autoridades lograron el decomiso de una camioneta blindada, dos chalecos antibalas, y un arma de fuego tipo fusil, posiblemente calibre 223.

Las autoridades localizaron un arma de fuego tipo fusil, posiblemente Calibre 223. (Foto: Nuestro Diario)

Mira aquí el video:

Las autoridades mantienen operativos en la región para localizar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque, el cual no deja víctimas humanas.