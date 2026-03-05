Municipalidad de Amatitlán se pronuncia tras accidente de bus donde murió un niño

El percance vial dejó a más de 50 personas heridas, la mayoría estudiantes menores de edad.
A través de un comunicado, la Municipalidad de Amatitlán lamentó el accidente colectivo donde falleció un menor y varios estudiantes resultaron heridos. Según informaron, se le ha dado respuesta inmediata al percance vial.
Además, las autoridades aseguraron que coordinan con el Hospital Nacional de Amatitlán y diferentes instituciones para brindar el apoyo necesario a los afectados.
Por otro lado, le agradecen a los socorristas que atendieron la emergencia. Entre ellos: Bomberos Municipales y Voluntarios, así como a la Policía Municipal de Tránsito (PMT), a la Policía Nacional Civil (PNC) y a los vecinos del sector que auxiliaron a los heridos.
El accidente
El bus colectivo habría presentando fallas mecánicas que provocaron que el mismo volcara en la aldea Laguna Seca, en la ruta que conduce hacia la aldea El Pepinal, en Amatitlán.
Un niño de 7 años falleció en el lugar, mientras que más de 50 personas resultaron heridas, entre ellos se encuentran al menos 30 estudiantes menores de edad.