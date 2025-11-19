Decomisan más de Q189 mil en allanamiento en Escuintla

Un operativo policial en Sipacate, Escuintla, terminó con la captura de una mujer de 34 años, quien tenía una orden de captura por tráfico ilegal de guatemaltecos.
Más de Q189 mil, además de 5,302 dólares y 10,150 pesos mexicanos, fueron localizados durante un allanamiento realizado en un inmueble ubicado en la 1ª calle y 1ª avenida de Sipacate, Escuintla.
Durante la diligencia fue identificada Marlin "N", de 34 años, quien contaba con una orden de captura emitida el lunes 17 de noviembre por un juzgado de Guatemala por el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos. Tras verificarse la orden pendiente, la mujer fue detenida.
El operativo estuvo a cargo de personal de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, donde se decomisaron un pasaporte y un teléfono celular.
El dinero y los documentos recuperados fueron embalados para investigación fiscal quien determinará si los objetos, incluido el pasaporte de la detenida, tienen relación con el dinero decomisado en el allanamiento.