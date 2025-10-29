Dos siglos de historia: así se consolidó Quetzaltenango como referente nacional

-

Una historia única: Xelajú fue reconocida directamente como ciudad, sin ser villa, esto en 1825 mediante el Decreto 63.

En medio de una época convulsa, cuando Guatemala recién se formaba como nación, un 29 de octubre de 1825 la Asamblea Constitucional otorgó a Quetzaltenango el título de ciudad, mediante el Decreto 63, reconociendo así la importancia y el peso político, económico y social que había alcanzado en ese entonces.

El decreto entró en vigor el 12 de noviembre de 1825, consolidando el carácter urbano de Xela gracias a su progreso, desarrollo y los diversos servicios con los que contaba, factores que demostraban la relevancia que la región ya tenía hace dos siglos.

La ciudad ha sufrido transformaciones importantes a lo largo del tiempo. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El hecho histórico quedó registrado en el libro Recopilación de las leyes de Guatemala, de Manuel Pineda Mont, donde se cita: "No. 301, Ley 2a. Decreto de la Asamblea Constituyente de 12 de noviembre de 1825, confiriendo los títulos de ciudad a las poblaciones que expresa. 1. El pueblo de Quetzaltenango se denominará en lo sucesivo Ciudad de Quetzaltenango".

Xela ha poseído un carácter propio desde antes de su fundación. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

A diferencia de otras localidades, Quetzaltenango no pasó por el título de villa, sino que fue reconocida directamente como ciudad, reflejando su notable desarrollo en la época.

Xelajú, también conocida como Cuna de la Cultura, es una ciudad rica en historia, tradición y costumbres. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Entre los principales impulsores de esta gesta histórica destacan José Flores, diputado que presentó la propuesta, junto a Cirilo Flores, Manuel Montúfar y Laureano Nova, quienes desempeñaron un papel clave para lograr el reconocimiento.

Xela es uno de los sitios preferidos por el turismo nacional como extranjero. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Hoy, 200 años después, Xelajú continúa siendo un referente de desarrollo y cultura en el occidente del país. Con una sólida identidad propia, concentra centros educativos de todos los niveles, servicios de salud públicos y privados, infraestructura, servicios básicos y un movimiento comercial que la posiciona como el corazón económico y cultural del occidente guatemalteco.

Época convulsa

1823: los pueblos centroamericanos deciden desligarse de México por uno convenir a sus intereses.

1824: se envían los datos solicitados al gobierno supremo para demostrar que legalmente se puede formar el Estado de Los Altos.

1826: fallece en Quetzaltenango Cirilo Flores, promotor del acontecimiento.

A detalle

En 1984, mediante decreto presidencial del general Óscar Humberto Mejía Víctores y gracias a las gestiones impulsadas por el alcalde Guillermo Martini Zimeri, que se incorporó la letra "t" al nombre de Quetzaltenango, pues se conocía como Quezaltenango. Desde entonces, tanto el municipio como el departamento adoptaron oficialmente el nombre que se conoce a la fecha.