Definidas las llaves de los octavos de final de la FA Cup

El Mansfield, de la tercera categoría inglesa, recibirá al líder de la Premier League, el Arsenal, en los octavos de la Copa de Inglaterra, según determinó el sorteo celebrado este lunes. Los partidos se disputarán del 7 al 9 de marzo.
El sábado el Mansfield, de la League One, protagonizó la única gran sorpresa de la cuarta ronda al remontar para ganar 2-1 al Burnley, de la máxima división.
Un día después el Arsenal arrasó a otro rival de tercera categoría: cuatro goles en los primeros 27 minutos le dieron un 4-0 ante el Wigan en el Emirates Stadium, en Londres.
El City eliminó al Newcastle de la Copa de la Liga a comienzos de este mes y ambos equipos se verán por quinta vez esta temporada en los octavos de la FA Cup.
Además, el Chelsea tendrá que viajar para enfrentarse al Wrexham, de segunda división, que ya se cobró una pieza de la Premier League esta temporada al vencer al Nottingham Forest.
Así quedaron las llaves:
- Fulham - Southampton
- Port Vale o Bristol City - Sunderland
- Newcastle - Manchester City
- Leeds - Norwich
- Mansfield - Arsenal
- Wolverhampton - Liverpool
- Wrexham - Chelsea
- West Ham - Brentford
*Fechas y horarios por confirmar