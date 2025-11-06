Deja tu Huella: Voluntarios siembran futuro ecológico en el país.

-

La Fundación Deja tu Huella lleva más de tres décadas impulsando la reforestación en Guatemala, una iniciativa vital fundada por la ecologista Anabella Monzón. Esta organización promueve las jornadas de plantación de árboles en diversos municipios, buscando preservar la naturaleza y garantizar el equilibrio del ecosistema. Con el apoyo de voluntarios e instituciones, el programa no solo siembra vida, sino que también fomenta la educación ecológica para la conservación ambiental y la recuperación de la biodiversidad en los bosques del país.

Desde hace más de tres décadas, la Fundación Deja tu Huella promueve acciones de reforestación y educación ambiental con el objetivo de preservar la naturaleza y fomentar la conciencia ecológica en las nuevas generaciones.





Estos árboles han sido plantados por voluntarios del programa Deja tu Huella. (Foto: Carmen Ordóñez/Colaboradora)

El programa fue fundado por Anabella Monzón en 1989, cuando junto a estudiantes de la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 850, realizaron la primera jornada de plantación de cien árboles en conmemoración del Día de la Tierra.

"Así nace esta reforestación, luego se fueron agregando más niños, instituciones educativas, públicas, privadas, deportivas y religiosas", relató Monzón.





Árboles de distintas especies, coníferas, cipreses, pinos y otros habitan en esta granja. (Foto: Carmen Ordóñez/Colaboradora)

Cada año, la fundación organiza jornadas de reforestación entre los meses de junio y septiembre, logrando sembrar árboles en municipios del departamento de Guatemala, así como en otros departamentos del país e incluso en el extranjero.

Gracias a alianzas con instituciones públicas y privadas, el programa ha crecido, con el propósito de proteger los recursos naturales. "Se debe preservar la naturaleza, ya que de ello depende el agua, el oxígeno y la conservación del hábitat de los animales", destacó la ecologista.





Crianza de conejos que son parte del ecosistema de la granja en El Platanar. (Foto: Carmen Ordóñez/Colaboradora)

Monzón explicó que la reforestación también ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema. En las áreas donde se ha trabajado, se observan especies como tacuacines, zorrillos, ardillas, sapos, conejos, mapaches y coyotes.

Sin embargo, advirtió que la pérdida de bosques ha ocasionado la desaparición de especies como los venados, luciérnagas y tepezcuintles.

"La eliminación de los bosques altera el ecosistema. Antes, el sonido de los sapos era relajante; hoy casi no se escuchan. Por eso reforestamos, para mantener el equilibrio ambiental", enfatizó.

Reforestación

La fundación impulsa plantaciones en áreas libres o deforestadas, tanto públicas como privadas, con el permiso de los propietarios. Los árboles se obtienen mediante donaciones y las jornadas incluyen la participación de estudiantes y voluntarios, quienes también reciben talleres y charlas gratuitas sobre conservación.





Muestran nacimientos de agua que van alimentando la granja, para seguir creando el ecosistema. (Foto: Carmen Ordóñez/Colaboradora)

En municipios como San José Pinula, se han sembrado especies como jacaranda, pino, ciprés, cedro y matilisguate, además de árboles frutales como aguacate, guayaba y níspero.

Finalmente, Monzón invitó a la población a sumarse a las actividades del programa. "Para que nos acompañen a plantar, pueden seguirnos en nuestra página Programa y Reforestación Deja Tu Huella en redes sociales, o comunicarse al número 5838-9211 para coordinar las jornadas", concluyó.

