Retalhuleu: El Chico, un destino de aventura en el Manchón Guamuchal.

La Aldea El Chico en Retalhuleu emerge como un destino imperdible de la Costa Sur guatemalteca, ofreciendo una combinación perfecta de aventura y tranquilidad. Este rincón es una isla paradisíaca cuyo acceso ya forma parte de la experiencia: un mágico viaje en lancha que atraviesa los manglares de la Reserva Manchón Guamuchal, un área ideal para el avistamiento de aves y el ecoturismo. Descubra cómo llegar a la Aldea El Chico, Retalhuleu, y disfrute de una experiencia natural inolvidable en este oasis.

La aldea El Chico, ubicada a unos 65 kilómetros de la cabecera departamental de Retalhuleu, es uno de los destinos turísticos naturales más atractivos de la costa sur.





La aldea es un lugar tranquilo para desconectarse de la rutina. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

Este rincón es una isla rodeada de exuberante belleza natural que combina aventura y tranquilidad para quienes buscan una experiencia diferente.

El acceso al lugar es parte del encanto que lo caracteriza, pues los visitantes deben realizar un recorrido en lancha a través de los manglares de la reserva natural Manchón Guamuchal, un área de protección especial donde se puede avistar aves migratorias, quienes usan este humedal como sitio de paso.





La tranquilidad del ambiente invita a pasar un buen momento en este destino. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

Este ecosistema de gran riqueza brinda un espectáculo único para aquellos apasionados de la aventura. El viaje, rodeado de vegetación y vida silvestre, convierte la llegada a la isla en una experiencia inolvidable para los visitantes que han encontrado en este lugar contacto directo con la naturaleza.

El entorno paradisíaco y la hospitalidad de sus habitantes hacen que la aldea El Chico se posicione como una opción imperdible para quienes desean descubrir la riqueza natural y cultural de Retalhuleu.





Familias completas disfrutan el recorrido por este lugar. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

En esta comunidad y en El Manchón, los visitantes pueden encontrar variedad de opciones para disfrutar, desde restaurantes hasta hoteles para vivir una experiencia completa.

¿Cómo llegar?

El viaje hacia la aldea El Chico, Retalhuleu, inicia por carretera asfaltada y culmina en un recorrido en lancha que atraviesa los manglares del Manchón Guamuchal.

La salida desde Retalhuleu se hace en carretera por la Ruta Nacional 9 (RN-9), con dirección hacia Champerico, hasta llegar al km 215, en la entrada conocida como Acapán.

Lanza una atarraya. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

En ese punto se desvía a la derecha para tomar la carretera asfaltada hacia la aldea El Manchón, son 22 kilómetros de ruta, la única precaución es que hay varios puentes sin concluir, por lo que se debe ser precavido al llegar a esos puntos.

Al llegar a la aldea El Manchón, zona del estero, existe el embarcadero comunitario donde los visitantes deben tomar el transporte de lancha hacia la isla. El recorrido en lancha puede durar entre 20 a 30 minutos hasta la isla, donde al llegar, los visitantes pueden disfrutar de la tranquilidad del paisaje, degustar la gastronomía local y recorrer sus alrededores.





En la playa hay ranchitos que ofrecen bebidas y comida. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

"Me ha gustado todo, es una bonita experiencia desde que se llega a El Manchón y se inicia el viaje en lancha por la reserva; he apreciado los manglares y al llegar a la isla se puede disfrutar de la brisa del océano Pacífico, es un viaje para pasarla bien junto a la familia", dijo Elizabeth Ruiz, quien llegó con sus familiares.

