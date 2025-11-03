¿Dejará los reportajes? Karla Mejía hace importante cambio en su carrera

-

La periodista Karla Mejía hizo un importante anuncio acerca de su carrera, al iniciar una nueva etapa.

OTRAS NOTICIAS: Andry Carías se despide de la Televisión

La comunicadora guatemalteca, conocida por sus reportajes desde las calles de la ciudad, hará un cambio en su carrera y lo anunció a través de un mensaje en redes.

"El periodismo, para mí, ha sido y sigue siendo una de las profesiones más hermosas. Nunca elegí esta carrera buscando fama, lo hice porque mi vocación siempre ha sido ayudar a los demás", inició.

Foto: Oficial.

Un Nuevo Capítulo

​Mejía confirmó con una serie de fotos que reflejan su trayectoria profesional, que cambiará la forma de llevar la información a la población guatemalteca.

"Quiero informarles que a partir del 3 de noviembre mi rol cambiará: ya no estaré todos los días en la calle, ahora, trabajaré desde el set de Telediario para enfocarme en la elaboración de temas especiales e investigaciones más profundas", contó.

Foto: Oficial.

"Me siento profundamente contenta con este nuevo paso y quiero expresar mi gratitud. Un agradecimiento especial a Pedro Luis, mi compañero por nueve años, a Santos Lainez y a mi primer camarógrafo, Humberto Rac (QEPD). También a otros colegas valiosos que me han acompañado en diversas coberturas: Mario Osorio, Héctor García, Wily Alvarez y Jose Luis de León".

Karla, quien es conocida por mostrar el dolor humano y empatizar con las familias que viven situaciones difíciles y de vulnerabilidad, hizo un especial agradecimiento:

"... Mi mayor gratitud es para aquellas familias que me han abierto la puerta de su hogar y me han permitido acompañarlas en los momentos más duros, como la pérdida de un ser querido. ¡Mil gracias por permitirme ser su voz y su testigo!

Foto: Oficial.

Acerca de los años como periodista Karla resalta:

"Mis colegas, las experiencias y la vida misma me enseñan constantemente a corregir errores en mi profesión, a ser mejor persona y a encontrar formas de intervenir en las causas difíciles que lo requieren. Este es mi compromiso inquebrantable con todos ustedes".

MIRA: