Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela

Delcy Rodríguez juró ante el parlamento como nueva presidenta del régimen venezolano
Este lunes 5 de enero, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, quién se encuentra privado de su libertad en Estados Unidos, luego de su captura el pasado fin de semana.
Rodríguez era la vicepresidenta junto a Maduro y primera en la línea de sucesión, por lo que la Corte Suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.
"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos", dijo Rodríguez en su juramento. "Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos"
Asimismo mencionó que uno de sus propósitos será llevar de vuelta a Venezuela al expresidente.
"Mi función principal en los días por venir (...) será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente", dijo en su discurso.
Por aparte, Delcy Rodríguez abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con el presidente Donald Trump, que ha dicho estar "a cargo" de Venezuela.
* Con información de AFP