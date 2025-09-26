Delegación bipartidista de congresistas de EE.UU. se reúne con Arévalo

-

Una delegación bipartidista de congresistas estadounidenses, se reunió con autoridades locales, entre estas, el presidente Bernardo Arévalo.

El presidente Bernardo Arévalo sostuvo una reunión con integrantes de una delegación bipartidista de congresistas estadounidenses, encabezada por el legislador Vern Buchanan, de Florida.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala dio a conocer que durante el encuentro se reafirmó "el compromiso compartido con la prosperidad regional mediante inversión, emprendimiento, empleo e infraestructura".

Otro de los temas abordados, fue la cooperación bilateral contra el crimen organizado transnacional y la eliminación de la inmigración ilegal.

Por aparte, la delegación se reunió con Nery Ramos, presidente del Congreso de la República y miembros de la Junta Directiva. En dicho encuentro se abordaron temas como la legislación orientada al desarrollo económico.

Además, se incluyeron aspectos como el combate a las pandillas, narcotráfico y crimen organizado.

Ramos describió las leyes aprobadas hasta el momento, entre estas, la ampliación a 4 carriles del tramo carretero de El Rancho a Teculután, Ley de la autoridad designada del Sistema Portuario Nacional, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y Ley de Competencia.