Embajada de EEUU alerta por oferta falsa de visa de trabajo

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala alerta sobre una información falsa que circula en las redes sociales.
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala desmintió información que circula en las redes sociales.
Circula el rumor de que al pagar $30 mil dólares se puede obtener la visa de trabajo en Estados Unidos, esto por una supuesta orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
De acuerdo con las autoridades de la Embajada, esta información es falsa, ya que no existe ninguna ley ni programa oficial de esa manera.
"No caigas en trampas. Consulta siempre con fuentes oficiales y evita caer en estafas", dijo la embajada.