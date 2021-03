"Frustrado por el Pacaya", delegación de EE.UU. suspende visita

La delegación de funcionarios de Estados Unidos, que visitaría este miércoles Guatemala, suspendió su arribo al país debido a la actividad del volcán de pacaya, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Frustrado por Pacaya. Volveremos", escribió el asistente especial del presidente Joe Biden y director senior para el Hemisferio Occidental, Juan González.

En las reuniones también participaría el enviado especial del Triángulo Norte del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga.

Esta delegación tenía previsto reunirse con funcionarios del gobierno, así como con representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales para "abordar las causas de la migración en la región".

Foiled by Pacaya. We will be back — Juan S. Gonzalez (@Cartajuanero) March 24, 2021

Este martes, González y Zúñiga dieron a conocer que Estados Unidos creará una fuerza de tarea en el Triángulo Norte con el propósito de combatir la corrupción.

Esta entidad llenará el espacio que dejó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Honduras (MACCIH).

El volcán de Pacaya lanzó ceniza este martes y el material llegó a la ciudad capital, lo que provocó el cierre temporal del aeropuerto internacional La Aurora. La terminal aérea reanudó sus actividades este miércoles.