Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Identifican a víctimas del ataque que dejó tres fallecidos y dos heridos en zona 4

  • Por Geber Osorio
09 de abril de 2026, 15:20
Ciudad de Guatemala
Los cuerpos de tres hombres quedaron sin vida en el lugar de los hechos y dos más fueron heridos. (Foto: Bomberos Municipales)

Los cuerpos de tres hombres quedaron sin vida en el lugar de los hechos y dos más fueron heridos. (Foto: Bomberos Municipales)

Cinco hombres fueron atacados a balazos a plena luz del día.

EN CONTEXTO: Violencia en zona 4: Ataque armado deja tres fallecidos y dos heridos

Un múltiple crimen se registró la tarde de este jueves 9 de abril en la ruta 7 y vía 4, en la zona 4 de la ciudad de Guatemala, en donde resultaron tres hombres fallecidos y dos más heridos.

Luego de que los Bomberos Municipales atendieran la emergencia, lograron identificar a cuatro de las víctimas.

Los heridos que fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios son los siguientes:

  • Keiner Alexander Cardona, de 24 años, herido de bala en el rostro.
  • Wilson Iván Valdez Orozco, de 30, herido en el hombro izquierdo.

Los dos heridos fueron trasladados a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)
Los dos heridos fueron trasladados a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)

Los fallecidos fueron identificados de la siguiente manera:

  • Jefferson López Mendoza, de 18 años, con heridas en el cráneo.
  • Víctor Xon Chajón, de 42, con heridas en el tórax.
  • Un hombre de aproximadamente 35 años, con heridas en el cráneo.

Las víctimas fueron atacadas por desconocidos que se dieron a la fuga. (Foto: Bomberos Municipales)
Las víctimas fueron atacadas por desconocidos que se dieron a la fuga. (Foto: Bomberos Municipales)

Las autoridades correspondientes se hicieron presentes en el lugar para continuar con las investigaciones por el hecho de violencia.

Las autoridades investigan lo sucedido. (Foto: Bomberos Municipales)
Las autoridades investigan lo sucedido. (Foto: Bomberos Municipales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar