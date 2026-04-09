Identifican a víctimas del ataque que dejó tres fallecidos y dos heridos en zona 4

Cinco hombres fueron atacados a balazos a plena luz del día.
EN CONTEXTO: Violencia en zona 4: Ataque armado deja tres fallecidos y dos heridos
Un múltiple crimen se registró la tarde de este jueves 9 de abril en la ruta 7 y vía 4, en la zona 4 de la ciudad de Guatemala, en donde resultaron tres hombres fallecidos y dos más heridos.
Luego de que los Bomberos Municipales atendieran la emergencia, lograron identificar a cuatro de las víctimas.
Los heridos que fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios son los siguientes:
- Keiner Alexander Cardona, de 24 años, herido de bala en el rostro.
- Wilson Iván Valdez Orozco, de 30, herido en el hombro izquierdo.
Los fallecidos fueron identificados de la siguiente manera:
- Jefferson López Mendoza, de 18 años, con heridas en el cráneo.
- Víctor Xon Chajón, de 42, con heridas en el tórax.
- Un hombre de aproximadamente 35 años, con heridas en el cráneo.
Las autoridades correspondientes se hicieron presentes en el lugar para continuar con las investigaciones por el hecho de violencia.