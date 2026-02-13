El Salvador: Incendio deja cinco muertos en el centro histórico (videos)

En el lugar había una gran cantidad de combustible y materiales inflamables, lo que provocó que el siniestro se propagara rápidamente.
Un incendio de grandes magnitudes se registró durante la madrugada de este viernes 13 de febrero, en la 8a. calle oriente, entre la 4a. y 6a. avenida sur, en el centro histórico de San Salvador, El Salvador.
Derivado de este siniestro, se han reportado cinco personas fallecidas, entre ellos un menor de edad, y entre los heridos se encuentra una mujer embarazada, según indicaron las autoridades locales, las cuales investigan las causas del siniestro.
El siniestro fue clasificado de tipo 3, el nivel más alto dentro de las emergencias estructurales, debido a su magnitud y al impacto que generó en viviendas y locales de la zona, señaló la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña, quien compartió imágenes aéreas durante y después del siniestro.
El fuego, de grandes proporciones, se propagó rápidamente por combustible y elementos inflamables, además de las casas construidas de lámina, madera, cañas y barro, y por locales comerciales en el centro histórico de la capital salvadoreña.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que se está realizando "un recuento" de las personas afectadas para considerar su traslado a un albergue.
Aunque las autoridades aún están investigando el origen del fuego, algunos testigos dijeron a la televisión local que la posible causa pudo ser la explosión de un transformador de electricidad.
En esa zona tradicionalmente comercial, que está actualmente en proceso de restauración, se encuentran edificios antiguos, algunos del siglo XIX, y varios de los monumentos más emblemáticos del centro histórico.
*Con información de AFP