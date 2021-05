Demi Lovato se declaró parte del género "no binario"

Luego de su largo proceso de aceptación, la estrella pidió que no se dirijan a ella con los pronombres ella o él.

Demi Lovato publicó un video en Instagram donde explica que pertenece al género "genderqueer" o "no binario", personas que no se autoperciben masculinas ni femeninas, o que pueden identificarse con un tercer género o con ninguno.

La estrella pide que con ella se use el "they "que en español significa ellos.

Su mensaje

Junto al clip donde pide respeto hacia su forma de ver la vida y su orientación, agregó un largo texto:

“Cada día al despertar, tenemos la oportunidad de ser quienes queremos y deseamos. He pasado la mayor parte de mi vida creciendo delante de todos ustedes. Han visto lo bueno, lo malo y lo que hay en medio. Mi vida no ha sido un viaje solo para mí, también vivía para todos los que estaban al otro lado de las cámaras. Hoy estoy feliz de compartir más de mi vida con ustedes. Estoy orgullosa de contarles que me identifico como no binario", escribió.

"He llegado aquí después de un proceso de curación y mucha reflexión. Todavía estoy aprendiendo y conociéndome, y no trato de presentarme como experta o portavoz. Compartir esto me hace abrirme a otro nivel de vulnerabilidad. Estoy haciendo esto por todos los que están ahí y no han sido capaces de compartir quienes son realmente con sus seres queridos. Por favor, sigan viviendo dentro de sus verdades y sepan que les mando mucho amor”, concluyó.

La cantante compartió su historia en su podcast llamado 4D (La cuarta Dimensión), un programa cuyo primer episodio se trató de esta revelación. En varios episodios, Lovato hablará con personas y su viaje para identificar su orientación y su camino a la aceptación y a compartir los obstáculos que han vivido para sentirse libres.