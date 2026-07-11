Denis Estrada gana oro en campeonato U23 de marcha

El guatemalteco Denis Jared Estrada volvió a demostrar que es una de las mayores promesas del atletismo nacional al conquistar este sábado la medalla de oro en el Campeonato NACAC de Marcha Juvenil, disputado en Tlaxcala, México.
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El originario de Quiché se impuso en la prueba de los 5,000 metros marcha de la categoría U23 al detener el cronómetro en 21:30.85 minutos, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio.
La competencia forma parte de la preparación del chapín rumbo al Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebrará en agosto en Oregón, Estados Unidos, donde buscará representar a Guatemala entre los mejores exponentes del mundo.
Estrada ya había sumado experiencia este año al competir en el Gran Premio Internacional de Marcha Cantonés en La Coruña, España, enfrentando a destacados marchistas juveniles de talla internacional.
El quichelense mantiene vivo el legado familiar, al ser hijo de Teresita Collado, la primera marchista guatemalteca en competir en unos Juegos Olímpicos, al participar en Sídney 2000 y Atenas 2004.